Ankara kulislerine göre 'kabine ve başkanlık sistemi revizyonu ufukta'

Euronews Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, kabine ve MYK'da kısmi revizyon konusu, henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği isimler üzerinden ilerliyor ve geniş çaplı bir tartışmaya açılmış değil.

Birinci yılına giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki revizyon konusunda ise, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'dan bir çalışma hazırlaması istediği ve çalışmanın bu ay sonu içerisinde tamamlanacağı söyleniyor. Euronews.com'da Görüntüle