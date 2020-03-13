ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -2
ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -2.
13.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:00
ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -2