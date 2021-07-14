Ankara-Konya yolunda ters yönde giden sürücü, tehlike saçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara-Konya yolunda ters yönde giden sürücü, tehlike saçtı

Ankara-Konya yolunda ters yönde giden sürücü, tehlike saçtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara-Konya yolunda ters yönde giden sürücü, tehlike saçtıANKARA-Konya yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü cep telefonuyla görüntülendi.

Ankara-Konya yolunda ters yönde giden sürücü, tehlike saçtı

ANKARA-Konya yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Diğer sürücülerin selektör yaparak uyarmasına rağmen kilometrelerce ters yönde giden sürücü tepki çekti.

Ankara-Konya yolunun Gölbaşı mevkisinde otomobiliyle ters yönde giden sürücü dikkat çekti. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda Konya yönüne doğru ters yönde ilerleyen otomobili gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücüler, kaza riski oluşturan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü selektör yaparak ve korna çalarak uyarmaya çalıştı. Ancak sürücü, uyarılara aldırış etmeden ters yönde hızla ilerlemeye devam etti. Bu sırada kendi şeridinde Konya yönüne giden başka bir sürücü, karşı şeritte ters yönde giden sürücüyü cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde sürücünün, "Bunlar yüzünden kaza oluyor. Ters yönde nasıl gidiyor? Karşıdan arabalar geliyor, ne olacak şimdi? Vallahi kaza yapacak" dediği duyuldu. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, bir süre ters yönde yola devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'i öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti
Binlerce flamingo yavrusunun öldüğü Tuz Gölü için Valilik harekete geçti
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Metin Oktay Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara-Konya yolunda ters yönde giden sürücü, tehlike saçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:37:19. #1.16#

title