Ankara-Konya kara yolunda denetimler sürüyor
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Ankara-Konya kara yolunda denetimler sürüyor

Ankara-Konya kara yolunda denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, Ankara-Konya-Kırıkkale yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, Ankara-Konya-Kırıkkale yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Konya-Kırıkkale yolunda kurulan kontrol noktasında durdurulan araçlar denetlenerek, sürücü ve yolcuların evrak kontrolü, seyahat izin belgeleri ve GBT sorgusu yapılıyor.

Ekipler sürücü ve yolcuları maske, mesafe ve hijyen tedbirleri noktasında uyararak, bilgilendirmelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
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