Ankara-Konya kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor - Haberler
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Ankara-Konya kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Kontrol noktasında durdurulan araçlar Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları Yön levhaları KONYA(AA)- Ankara-Konya kara yolu Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında araç geçişine izin verilmiyor.

ANKARA (AA) - Kontrol noktasında durdurulan araçlar

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları

Yön levhaları KONYA(AA)- Ankara- Konya kara yolu Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında araç geçişine izin verilmiyor.

Günboyu devam eden kar yağışı ve tipi akşam saatlerinde etkisini artırdı. Ankara-Konya kara yolu üzerinde Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında trafik ekipleri tarafından araç geçişi durduruldu.

Kara yolları ekipleri, trafiğe açabilmek için yoğun çalışma sürdürürken uyarıları dikkate alan sürücüler geri dönüş yaptı.

Ankara-Konya kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Ankara-Konya kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor

Ankara-Konya kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

Tragger, Ankara, Konya, Güncel, Haber

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