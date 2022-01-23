Ankara-Konya kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor
Kontrol noktasında durdurulan araçlar Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları Yön levhaları KONYA(AA)- Ankara-Konya kara yolu Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında araç geçişine izin verilmiyor.
ANKARA (AA) - Kontrol noktasında durdurulan araçlar
Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları
Yön levhaları KONYA(AA)- Ankara- Konya kara yolu Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında araç geçişine izin verilmiyor.
Günboyu devam eden kar yağışı ve tipi akşam saatlerinde etkisini artırdı. Ankara-Konya kara yolu üzerinde Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında trafik ekipleri tarafından araç geçişi durduruldu.
Kara yolları ekipleri, trafiğe açabilmek için yoğun çalışma sürdürürken uyarıları dikkate alan sürücüler geri dönüş yaptı.