Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesinde sona gelindi
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Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesinde sona gelindi

24.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:52
Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesinde sona gelindi

Gölbaşı şehir içindeki trafik sıkışıklığına son vermek amacıyla 2018 yılında yapına başlanan Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesinde sona gelindi.

Gölbaşı şehir içindeki trafik sıkışıklığına son vermek amacıyla 2018 yılında yapına başlanan Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçit projesinde sona gelindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan alt geçit projesi tamamlandığında 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş ana yol, 2'şer şerit de yan yollar olacak.

50 metre genişliğinde, 1 kilometre uzunluğundaki tünelin üstünde yapılacak çevre ve peyzaj çalışması Gölbaşı Belediyesi tarafında gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar tamamlandığında yolun üst kısmında yaya yolları, oturma birimleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, zabıta müdürlüğü binası ile 17 bin metrekarelik meydan olacak.

Son çalışmaları yapılan yol, 26 Aralık Cumartesi günü törenle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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