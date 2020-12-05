Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim
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Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim

05.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlenen Ankara-Konya kara yolunda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlenen Ankara-Konya kara yolunda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 salgınına yönelik önlemler çerçevesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibarıyla başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek kısıtlamada Ankara-Konya kara yolu, yasağa uyulmasıyla birlikte boş kaldı.

Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim
Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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