Son dakika haberi | Ankara-Konya kara yollunda sessizlik hakim
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlenen Ankara-Konya kara yolunda sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlenen Ankara-Konya kara yolunda sessizlik hakim oldu.
Kovid-19 salgınına yönelik önlemler çerçevesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibarıyla başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek kısıtlamada Ankara-Konya kara yolu, yasağa uyulmasıyla birlikte boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu