ANKARA 'Klozet kapağını kapattıktan sonra sifona basın'
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ANKARA 'Klozet kapağını kapattıktan sonra sifona basın'

'Klozet kapağını kapattıktan sonra sifona basın'MAKİNE Mühendisi Filiz Pehlivan, Covid-19 salgınının yayılmasında, genel tuvaletlerin taşıdığı risk faktörüne dikkat çekti.

27.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:09

'Klozet kapağını kapattıktan sonra sifona basın'

MAKİNE Mühendisi Filiz Pehlivan, Covid-19 salgınının yayılmasında, genel tuvaletlerin taşıdığı risk faktörüne dikkat çekti. Pehlivan, özellikle açık genel tuvaletleri kullananları uyararak, "Genel tuvaletler çok riskli. Klozet kapağını kapattıktan sonra sifona basın. Neden? Dışkıda virüs saptanmış durumda. Eğer siz sifona basarsanız damlacık oluşuyor ve o damlacıklarla virüs ortama yayılabiliyor" dedi.

Klima sistemleri uzmanı, makine mühendisi Filiz Pehlivan, koronavirüsün hava yoluyla nasıl bulaştığına ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Özellikle uzun mesafeli uçak yolcuklarında ortamdaki bağıl nem oranının düştüğüne işaret eden Pehlivan, uçakta koronavirüs taşıyan yolcu bulunması halinde diğer yolcular için enfeksiyon riskinin ortaya çıkacağını söyledi. Pehlivan, "Bu konuda çeşitli makaleler de yazdım. Uçaklarda her ne kadar HEPA filtreler olsa da çok ciddi hava debilerinde hava sirkülasyonları olsa da hep şunu söyledik biz; ne kadar kaliteli bir havanız olursa olsun, ortamın bağıl nemi eğer düşükse enfeksiyon riski artıyor. ve uçaklarda çok uzun seyahatlerde özellikle bağıl nemin yüzde 20'lere düştüğü ölçümlenmiş. Bu durumda işte siz enfeksiyona açık hale geliyorsunuz" dedi.

'GENEL TUVALETLER ÇOK RİSKLİ'

Uçakların risk açısından en sıcak noktasının tuvaletler olduğunu kaydeden Pehlivan, "Son yapılan çalışmada bu gösterildi. Yani tuvaletler gerçekten çok önemli. Mesela bayram öncesi ben bunu duyurmaya çalışmıştım. Toplu ulaşım araçları ile seyahat edenler, genel tuvaletleri kullanacaklar ve ciddi akım oldu biliyorsunuz, o genel tuvaletler çok riskli" uyarısında bulundu.

Genel tuvaletlerin çok sayıda kişi tarafından kullanıldığını hatırlatan Filiz Pehlivan, Covid-19 salgınının tuvaletler aracılığıyla yayılmasına ilişkin, "Klozet kapağını kapattıktan sonra sifona basın. Neden? Orada da aslında hava yoluyla bulaşıyor. Çünkü biz bulaşma yollarını sayarken fekal (dışkı)- oral (ağız) bulaşmayı da başından beri anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de aslında bunu dolaylı olarak kabul etti. Yani dışkıda virüs saptanmış durumda. Eğer siz sifona basarsanız damlacık oluşuyor ve o damlacıklarla virüs ortama yayılabiliyor. Eğer ortamda çok güçlü bir hava atış sistemi yoksa siz maskesiz tuvalete girerseniz o virüsü alma şanssızlığına sahipsiniz ki son çalışmalarda bu da açıklandı. Ben bunu aylardır söylüyorum" dedi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA) -

ANKARA 'Klozet kapağını kapattıktan sonra sifona basın'

Kaynak: DHA

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