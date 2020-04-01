ANKARA Kızılay Genel Başkanı Kınık Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ANKARA Kızılay Genel Başkanı Kınık Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü - Haberler
Koronavirüs, Kızılay, Kınık, Güncel

ANKARA Kızılay Genel Başkanı Kınık Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan bağışı ve stoklar yarıya düştüKIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs salgını nedeniyle günlük kan bağışı ile stoklardaki kanın yarıya düştüğünü söyledi.

01.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:30
ANKARA Kızılay Genel Başkanı Kınık Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü

KIZILAY Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs salgını nedeniyle günlük kan bağışı ile stoklardaki kanın yarıya düştüğünü söyledi. Kınık, "Önümüzdeki normalleşme sürecinin uzun olacağını düşünerek, özellikle bizim sağlıklı ve genç düzenli kan bağışçılarımızı 15 dakikalarını ayırarak, Kızılay'a kan vermeye davet ediyoruz" dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de kan bağışı ve stoklardaki kan oranını ciddi oranda düşürdüğünü belirtti. DHA'ya özel açıklama yapan Kınık, ülkede yaklaşık 3 milyon ünite kan ihtiyacının yüzde 90'dan daha fazlasının Kızılay gönüllü bağışçılarından toplandığını belirtti. Kınık, normal zamanlarda Kızılay'ın günde 9 bin ünite kan topladığını, her bir bağıştan 3 ünite ürün elde edildiğini ve bunun 3 insana can olduğunu kaydetti. Şu anda koronavirüs salgını nedeniyle biyolojik bir afet yaşandığına dikkat çeken Kınık, bu yüzden hayatı evde yaşama noktasında yaşlıların ve kronik hastalığı olan kişilerin de bunun içerisinde yer aldığını ifade ederek, "Onun dışında sağlıklı ve çalışması gereken insanlar, durmaması gereken sektörler çalışıyor; hayat bu anlamda devam ediyor. Sokaktaki hayat azalınca, biz de özellikle meydanlarımızdan, sokaktaki hayattan, Türkiye'de 300 noktadaki yerden kan bağışı toplayan bir kurum olduğumuz için doğal olarak bize gelen bağışçı sayısında da bir azalma oldu. Günlük topladığımız kan oranı yüzde 50'nin altına düştü" dedi.

'KAN İHTİYACIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR'

Kan ihtiyacının her gün devam ettiğini ifade eden Kınık, "Trombosit bekleyen lösemili çocuklar var. Her hafta düzenli kan alması gereken talasemi hastaları ile kan almazsa hayata tutunamayacak olan insanlarımız var. Yoğun bakımda yatan bazı koronavirüs hastalarımızda ise, 'yaygın damar içi pıhtılaşma hastalığı' dediğimiz organ yetmezliğinden sonra gelişen, bu durumlarda onların da kan ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz kitle için ya da trafik kazaları, acil ameliyatlar gibi hastalarımız için kan ihtiyacımız devam etmektedir" diye konuştu.

'KIZILAY'A KAN VERMEYE DAVET EDİYORUZ'

Kınık, günlük alınan kan bağışı sayılarının yarı yarıya düştüğünü tekrarlayarak şöyle konuştu:

"Stoklarımızda tuttuğumuz kanı biz en kötü senaryomuza göre tutarız. Stoklarımızın mutlaka 50 binler bandında olmasını bekleriz. O aşamada da yarıya düştük. Önümüzdeki normalleşme sürecinin uzun olacağını düşünerek, özellikle bizim sağlıklı ve genç düzenli kan bağışçılarımızı 15 dakikalarını ayırarak, Kızılay'a kan vermeye davet ediyoruz. Elimizde düzenli kan bağışı yapan vatandaşlarımızdan oluşan ciddi bir veri bankası var. Öncelikle bunlara doğrudan ulaşıyoruz. Onları bağışa davet ediyoruz. Taraftar, derneklerden ya da sendikalardan oluşan organize yapılar var. Buralarla da çalışıyoruz. Buralar aracılığıyla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çok zorda kalırsak, özel durumlarda bağışçımızın yanına gidip, onun kanını alma gibi bir seçeneğimiz var; ancak şu anda böyle bir seçenek çok gerçekçi ve uygulanabilir değil."

'MERKEZLERİMİZDE BULAŞ RİSKİ YOKTUR'

Kınık, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarda birtakım şüphelerin yer aldığını kaydederek, "Vatandaşlarımızda 'Kızılay Kan Merkezine gidersem, bana koronavirüs bulaşabilir' ya da 'koronavirüslü bir hastanın kanı bilinmeden başkasına verilirse ne olur' gibi birtakım şüpheler oldu. Kızılay Kan Merkezleri, tamamen sağlıklı insanların hatta toplumun en sağlıklı insanlarının geldiği sağlıklı mekanlardır. Yani Kızılay Kan Merkezleri hastane değildir. Oraya hastalar gelmiyor. Dolayısıyla hastanedeki gibi bir bulaş riski yok. Ayrıca merkezlerimizi her 2 saat geçtikten sonra dezenfekte ediyoruz. Gelen hastalarımızı da hekimimiz sorgu formundan geçiriyor, muayene ediyor ve testleri yapılıyor. Dolayısıyla sağlıklı insanlar kan bağışına davet ediliyor. Koronavirüs de, solunum yoluyla bulaşan bir virüstür; kan yoluyla bulaşmıyor. O anlamda bulaş riski yoktur" ifadelerini kullandı.

ANKARA Kızılay Genel Başkanı Kınık Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANKARA Kızılay Genel Başkanı Kınık Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi Haberler
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış Haberler
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Guido Senia Serdar Ortaç Levent Dörter
Spor Falcao Ali Koç Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: ANKARA Kızılay Genel Başkanı Kınık Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:15:44. #1.15#
title