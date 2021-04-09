Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK proje yarışmasında finale kaldı
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Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK proje yarışmasında finale kaldı

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK proje yarışmasında finale kaldı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olan Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, finalde yarışmaya hak kazandı.

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olan Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, finalde yarışmaya hak kazandı.

Lise öğrenimini sürdüren öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmanın bölge etabı tamamlandı.

Buna göre, Ankara bölgesinde 44 okulun katıldığı proje yarışmasında Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Zeynep Albayrak ve Zeliha Sude Kahraman, Mustafa Sıddık Özcan danışmanlığında "Türk Dünyası Kültür Köprüsü Önerisi: Ortak Alfabe ile Ortak Metinler" projesiyle bölge birincisi seçilerek finale yükseldi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imam hatip liselerinin TEKNOFEST ile sanatta, sporda ve kültürel alandaki başarılarına işaret etti.

Bunun yanı sıra imam hatip lisesi öğrencilerinin bilimsel alanda büyük başarılar kaydettiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Daha iki gün önce Katar Foundation tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Bugün de Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olarak finalde yarışmaya hak kazandı. Öğretmen ve öğrencilerimize finalde de başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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