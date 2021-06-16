Kitap ve Sahaf Fuarı başladı

Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

Eylül Fuarcılık tarafından 16-30 Haziran'da Armada Alışveriş Merkezi açık otopark alanında düzenlenen fuara, 80'i aşkın yayınevi ve sahaf katılıyor.

İmza günleri ve çeşitli etkinliklerin de olacağı fuar, hafta içi ve hafta sonu 10.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kitap fuarıyla Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı da açıldı. Yerli ve yabancı 100'ün üzerinde firmanın yer aldığı fuarda, yöresel ürünler ile İran, Özbekistan, Senegal, Mısır ve Kırgızistan'a özgü el sanatları sergilenecek.

Fuar, pazar günleri hariç 10.00-21.00 saatlerinde gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık