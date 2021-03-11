Ankara kırmızı olacak mı? Ankara koronavirüs haritası rengi ne? Ankara kırmızı mı, turuncu mu?

Koronavirüs vaka sayılarında görülen artış sonrası illerin risk durumları merak edildi. En çok da Ankara'in risk durumu araştırıldı. Peki, Ankara koronavirüs haritası rengi ne? Ankara kırmızı mı, turuncu mu? Ankara kırmızı olacak mı?

Normalleşme adımları kapsamında iller risk durumlarına göre kategorilere ayrılmış ve bazı illerde gevşeme olurken bazı illerde yasaklar artırılmıştı. Peki, Ankara kırmızı olacak mı? Ankara koronavirüs haritası rengi ne? Ankara kırmızı mı, turuncu mu?

ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI RENGİ NE?

Ankara orta risk grubunda yani sarı kategoride yer almaktadır.

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer alıyor.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller kategorisinde bulunuyor.

Son açıklanan illere göre risk haritasına göre; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer alıyor.

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak yer alıyor.

ANKARA TURUNCU OLACAK MI?

Özellikle harita yüksek riskli iller (turuncu) kategorisinde olan birçok ilde artan vaka endişe verici seviyeye çıkarken, bu illerin çok yüksek riskli iller (kırmızı) kategorisine girmesi bekleniyor. Uzmanlar da yaptıkları açıklamada, 15 Mart'ta yapılması planlanan Kabine toplantısında risk haritasının güncelleneceğini ve birçok ilin yüksek riskli iller (kırmızı) kategorisine gireceğini belirtti.