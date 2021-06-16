Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat'ta bugün sağanak bekleniyor
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Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat'ta bugün sağanak bekleniyor

Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat'ta bugün sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevreleri için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevreleri için yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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