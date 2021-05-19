ANKARA Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANKARA Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Trakya ve Balkanlar'da yaşayan gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Trakya ve Balkanlar'da yaşayan gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya CHP Balkan Masası üyeleri, CHP'li belediye başkanları ile Balkanlar'da bulunan kardeş şehirlerin belediye başkanları da katıldı. Gençlerin Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Gençler dünyayı çok iyi okuyorlar. Türkiye'yi çok iyi okuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ülkesi için verdiği mücadeleyi çok iyi biliyorlar. Bu mücadelenin sadece Türkiye için değil, bütün mazlum ülkeler için örnek alınması gereken bir mücadele olduğunu da gayet iyi biliyorlar. Çünkü Mustafa Kemal çağdaş uygarlığı hedeflemiştir. Bilimi hedeflemiştir. Bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu ifade etmiştir" dedi.

'19 MAYIS MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞININ BAŞLANGICIDIR'

Toplantıya Türkiye'den gençlerin yanında Ukrayna, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan gibi ülkelerden katılan gençlerin de olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin kalbi Ankara'dan bütün bu ülkelerden katılan genç kardeşlerime, arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı; Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıdır. Bu aslında bir milli kurtuluş savaşının başlangıcıdır. Dolayısıyla verilen mücadelenin başlangıcıdır. İşgal altındaki bir Türkiye'yi düşman işgalinden kurtarmak ve bağımsız bir devlet kurmaktır. Ama bu devletin şekli ne olacak; o da cumhuriyettir. Dolayısıyla biz cumhuriyetimizi de bağımsızlığımızı da Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun arkadaşlarına borçluyuz. Bu bizim asla unutmayacağımız ve vazgeçmeyeceğimiz temel bir değerdir" diye konuştu.

'FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği bağımsızlık mücadelesinin bütün mazlum ülkelere örnek olan bir mücadele olduğunu belirterek, "Filistin'in ve Filistin halkının verdiği bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda bizim bağımsızlık mücadelemizdir diye biz yorumluyoruz. Benim daha üniversitede okuduğum yıllarda Türkiye'den çok sayıda genç Filistin'in bağımsızlığı için Filistin'e gitmişlerdi. Bugün onların mezarları Filistin'de; orada hayatlarını kaybettiler. Dolayısıyla Filistin aynı zamanda bizim kardeşlerimizin de mezarlarının olduğu bir ülke. Filistin'in bağımsızlığını her ortamda isteriz. Filistin halkının işgal edilen toprakları kurtarmasını ve bu konuda verdikleri mücadeleyi her zaman her ortamda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu
ANKARA Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu
ANKARA Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu
ANKARA Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Deniz Çakır Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Hakan Arslan Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ANKARA Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 18:14:40. #1.11#

title