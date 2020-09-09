ANKARA Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililer ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım; temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığınız 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını Kuvay-i Milliyenin işgal orduları karşısındaki azmini 97'nci kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile II. Yüzyıla Çağrı Beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi'nin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Anıtkabir'deki İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Fatih ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) -

Kaynak: DHA