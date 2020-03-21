Ankara Kent Konseyinden iş yeri kiralarında erteleme çağrısı Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kira veren esnafın ve çalışanların ekonomik olarak mağdur olmaması için Başkentli iş yeri sahiplerini kira ödeme sürelerinde ertelemeye davet ettiklerini belirtti.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kira veren esnafın ve çalışanların ekonomik olarak mağdur olmaması için Başkentli iş yeri sahiplerini kira ödeme sürelerinde ertelemeye davet ettiklerini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan iş yerlerine destek olma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin birçok kentinde başlayan kira erteleme çağrılarının karşılık bulmaya başladığını belirten Yılmaz, "İş yeri kira tahsilatlarının ertelenmesi, tüm olaylardan sonra da ticari hayatın sorunsuz devam etmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarını 2 ay süreyle ertelediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Esnafımız virüs tehlikesi geçtikten sonra borç tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu sürecin domino etkisi yaratarak olumsuz sonuçlara yol açmadan sonlanmasını istiyoruz. Kira veren esnafın ve çalışanların ekonomik olarak mağdur olmaması için Başkentli iş yeri sahiplerini kira ödeme sürelerinde ertelemeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA