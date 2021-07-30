ANKARA KENT KONSEYİ VE AKADEMİSYENLER İLE BİR ARAYA GELDİ

a??Ã?NİVERSİTE ANKARAa??DA OKUNURa?A A A Ankara Kent Konseyi'nde temsil edilen Ankaraa??daki 21 üniversite ve 6 teknokentte görev yapan akademisyen ve yöneticiler, yaklaÅ?an 2021-2022 eÄ?itim öÄ?retim yılını deÄ?erlendirdi.

a??Ã?NİVERSİTE ANKARAa??DA OKUNURa?

A A A Ankara Kent Konseyi'nde temsil edilen Ankaraa??daki 21 üniversite ve 6 teknokentte görev yapan akademisyen ve yöneticiler, yaklaÅ?an 2021-2022 eÄ?itim öÄ?retim yılını deÄ?erlendirdi. Ã?evrimiçi gerçekleÅ?en toplantıda devam eden pandemi sürecinde üniversite tercih dönemi, üniversiteler arası ve üniversite-yerel yönetimler-kent iÅ? birliÄ?inin önemine dikkat çekildi.

A A A Ankara Kent Konseyia??nde temsil edilen Ankaraa??daki 21 üniversite ve 6 teknokent temsilcisi akademisyen ve yöneticiler yaklaÅ?an üniversite tercih dönemi, pandemi sonrasında eÄ?itim/öÄ?retim süreci, üniversiteler arası ve üniversite-yerel yönetimler-kent iÅ? birliÄ?ini deÄ?erlendirmek üzere çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

A A A A A Kent Konseyi içinde üniversitelerin sahip olduÄ?u öneme vurgu yapılan toplantıda, bir çalıÅ?ma grubunun kurulmasına karar verildi.

AKADEMİSYENLER ANKARA'DA YÃ?KSEK Ã?ĞRETİMİ KONUŞTU

A A TOBB Ã?niversitesi Rektörü Yusuf Sarınay, Ankara Ã?niversitesi Genel Sekreteri Ã?mer Nadir Soylu, ODTÃ? temsilcisi Prof. Dr. Ela Babalık, Ankara Hacı Bayram Veli Ã?niversitesi temsilcisi Doç. Dr. İbrahim SarıtaÅ?, TED Ã?niversitesi temsilcisi Doç. Dr. Lale Ã?zgenel, Bilkent Ã?niversitesi Genel Sekreteri Tuncay İbiÅ?, Hacettepe Ã?niversitesi Ã?Ä?retim Ã?yesi ve Ankara Kent Konseyi DanıÅ?ma Kurulu Ã?yesi Prof. Dr. Mete Yıldız, Atılım Ã?niversitesi Kurumsal GeliÅ?im Direktörü Erhan KumaÅ?, OSTİM Teknik Ã?niversitesi temsilcisi Dr. Ã?Ä?r. Ã?yesi Dilara Akçay, ODTÃ? Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, Gazi Teknopark temsilcisi Furkan Ã?zcan ve OSTİM Eko Teknopark temsilcisi Dr. Derya Ã?aÄ?lara??ın ve Ankara Kent Konseyi BaÅ?kan Yardımcısı Prof. Dr. SavaÅ? Zafer Şahina??in katıldıÄ?ı toplantıda, BaÅ?kenta??te yüksek öÄ?retimin sorunları masaya yatırıldı.

A A A Akademisyen ve yöneticiler toplantıda aÄ?ırlıklı olarak; tercih tanıtım günlerinde Ankara Ã?niversitelerinin iÅ? birliÄ?i, eylül ayında yüz yüze eÄ?itime geçilebilmesi için aÅ?ılamanın teÅ?vik edilmesi, eÄ?itim, araÅ?tırma, topluma hizmet, kampüs-kent etkileÅ?imi, üniversite mezunlarının istihdamı, Ankara ile ilgili konularda üniversitelerin araÅ?tırma geliÅ?tirme çalıÅ?malarının paylaÅ?ımı, açık veri, üniversitelerin kurumsal geliÅ?imi konusundaki deneyim paylaÅ?ımı ile geliÅ?en teknolojinin eÄ?itime etkilerini de deÄ?erlendirdi.

a??Ã?NİVERSİTE KURUMSALLAŞMASI BAŞKENT'TE BAŞLADI"

A A A A Ankara Kent Konseyi BaÅ?kan Yardımcısı Prof. Dr. SavaÅ? Zafer Şahin, BaÅ?kenta??in kent kimliÄ?inin oluÅ?umunda Cumhuriyet tarihi boyunca üniversitelerin özel bir yeri olduÄ?una iÅ?aret ederek, Å?u deÄ?erlendirmede bulundu:

a??Cumhuriyet döneminde üniversite kurumsallaÅ?ması BaÅ?kent Ankaraa??dan baÅ?layarak tüm Türkiyea??ye yayıldı. Geçen yıllar içinde Ankaraa??daki devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı kentin geliÅ?imine paralel olarak arttı ve 22a??ye ulaÅ?mıÅ?tı. Bugün BaÅ?kent;, 300 bin üniversite öÄ?rencisi, 22 bin akademisyeni, dünya üniversite sıralamalarında üst sıralara girmiÅ? üniversiteleriyle yüksek öÄ?retimde cumhuriyetin en önemli deÄ?erlerini içinde barındırıyor. GeliÅ?miÅ? kampüs ve araÅ?tırma altyapıları, yenilikçi ve yaratıcı araÅ?tırma kapasiteleri, eÄ?itim-öÄ?retimde öÄ?rencilere sunulan imkanlar, topluma hizmet için yapılan katkılar ve uluslararası alanda iÅ? birlikleriyle, Ankara Ã?niversiteleri Türk Yüksek Ã?Ä?retim sistemi içinde Ankaraa??nın en önemli simge ve deÄ?erleridir. a?

A A A Ã?niversitelerin sundukları olanaklar dıÅ?ında BaÅ?kent'in geliÅ?en kentsel yapısı, geçmiÅ?ten bugüne getirdiÄ?i kültür ve sanat damarı, geleceÄ?e yönelik çaÄ?daÅ? geliÅ?im iradesi ile öÄ?rencilerin yakın ilgisini çektiÄ?ini belirten Şahin, a??Ankaraa??daki yüksek öÄ?retimin kalite standardının yüksek olması kentin geliÅ?imi ile bir araya gelerek yüksek öÄ?retim sürecinin öÄ?rencilerin geliÅ?imi için önemli bir fırsata dönüÅ?mesinin yolunu açmaktadır. BaÅ?kent Ankaraa??da devletin merkezinin ve çok önemli kamu kurumlarının bulunması da bu süreci hızlandırmaktadıra? dedi.

a??Ã?NİVERSİTE ANKARAa??DA OKUNURa?

A A A A Ankara'nın eriÅ?ilebilir kentsel olanaklarla, sıcak ve samimi insan iliÅ?kileri ile geleceÄ?i inÅ?a etme fırsatlarının bir arada bulunduÄ?u bir kent olduÄ?unu ifade eden Şahin, konuÅ?masını Å?öyle sürdürdü:

a??Bu sebeple diyoruz ki a??Ã?niversite Ankaraa??da okunura??. Bu sloganla Türk Yüksek Ã?Ä?retiminin tüm birikimini, diÄ?er kentlerimizdeki güzide üniversitelerimizi görmezden gelmiyoruz ama BaÅ?kent Ankaraa??nın yüksek öÄ?retim alanında ve kentsel geliÅ?me dinamizmi açılarından bir bütün olarak sunduÄ?u potansiyele iÅ?aret etmek istiyoruz. Ankaraa??da kentsel birikime sahip çıkma ve aidiyet hislerinin, üniversiteler özelinde artmasını saÄ?lamayı ve kent kimliÄ?inin geliÅ?imine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kentsel sorunların üniversiteler desteÄ?iyle bilimsel yaklaÅ?ımlarla ele alınması, kentsel kamusal mekanların da üniversitelerin ve öÄ?rencilerin kullanımına uygun hale getirilmesi de saÄ?lanabilir. a?

Kaynak: Habermetre