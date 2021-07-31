ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN "TÜRKİYE'YE NEFES OL" ÇAĞRISI

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye'de etkili olan orman yangınları hakkında yaptığı basın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan "Türkiye'ye Nefes Ol" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye'de etkili olan orman yangınları hakkında yaptığı basın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan "Türkiye'ye Nefes Ol" kampanyasına destek çağrısında bulundu. Ankara Kent Konseyi ayrıca yangından etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere ihtiyaç malzemesi listesi yayınladı. Yardım etmek isteyen vatandaşlar listede yazan malzemeleri, 1 Ağustos 2021 saat 12. 00'a kadar Gençlik Parkı'nda yer alan Ankara Kent Konseyi binasına götürerek kampanyaya destek olabilecek.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Türkiye'nin dört bir tarafında çıkan yangınlarda zarar gören ormanların tekrar ağaçlandırılması için başlattığı "Türkiye'ye Nefes Ol" kampanyasına destek olunması gerektiğini söyledi.

Kampanyaya 10 tane ağaç ile katılan Yılmaz yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın getirdiği sosyal belediyecilik anlayışının tezahürü olarak orman yangınlarından etkilenen bölgeleri yeniden hayata kazandırmak amacıyla başlatılan ve 12 saatte 1 milyon TL'lik ağaç bağışı gerçekleşen 'Türkiye'ye Nefes Ol' kampanyasına bütün Başkentlileri katılmaya davet ediyorum. Sizler de www. yesilinbaskenti. com adresinden yangınlardan etkilenen ormanlara can suyu olabilirsiniz" sözleri ile Başkentlileri kampanyaya katılmaya davet etti.

AFETLER HAYATIN GERÇEĞİ

Yangılarla mücadeleye destek olmak için Başkent'ten yola çıkan Ankara İtfaiyesi'ne de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Ülke olarak hepimizi hüzne boğan orman yangınları sadece ağaçları değil yüreklerimizi de yakmıştır. Alanya'da başlayan yangınlar ülke genelinde 74 farklı noktada kendini göstermiş, insanlarımız can ve mal kaybına uğramıştır. Her sene tekrar eden orman yangınları göstermektedir ki yangınlar afet olduğu kadar hayatımızın bir gerçeğidir" dedi.

"AFETLER, 365 GÜN GERÇEKLEŞECEKMİŞ GİBİ PLANLAMA YAPILIRSA ÖNLENİR"

Başkan Yılmaz açıklamasının devamında Orman Genel Müdürlüğü ve TÜİK'in çevre verilerinden istatistikler paylaşarak orman yangınlarının tahribatını şu sözlerle ifade etti :

"Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020 yılında 20. 971 hektar alan yanmıştır. Orman yangınların nedenleri arasında kasıt, ihmal-kaza, doğal nedenler sıralanırken faili meçhuller ise öne çıkmaktadır. TÜİK' in çevre istatistiklerine göre 2019 yılında ise 2688 orman yangını gerçekleşmiştir. Bu verilere oranla, ülkemizde 520. 9 ton sera gazı emisyonu gerçekleştiğini değerlendirirsek, yangınların geleceğimizi de ateşe attığını vurgulamak gerekmektedir. Ankara Kent Konseyi olarak ayrıca çok önemseyerek kurduğumuz Afet Risk Yönetimi, Çevre ve Sıfır Atık, çalışma gruplarımızla geleceğimiz için Başkent kimliğimiz ile sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Afetler başa geldiğinde değil, 365 gün gerçekleşecekmiş gibi planlama yapıldığında önlenebilir. "

Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Halil İbrahim Yılmaz, "İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda' mısrasında belirttiği 'cennet vatan' için Marmaris bölgesinde yangın söndürme çalışmalarında yaşamını yitiren Şahin Akdemir'e ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN YARDIM KAMPANYASI

Çıkan yangınlarda evini, hayvanlarını kaybeden vatandaşlar için bir destek de Ankara Kent Konseyi'nden geldi.

Sosyal medya hesapları üzerinden "Haydi Ankara" adıyla bir yardım kampanyası başlatan Ankara Kent Konseyi, "Başkent Ankara olarak Türkiye'nin bir çok noktasında yangınları üzüntüyle takip ediyoruz. Birbirimize nefes olmak için, dayanışmak için HAYDİ ANKARA diyoruz" notuyla yangın bölgelerine gönderilmek üzere ihtiyaç malzemesi listesi yayınladı. Yardım etmek isteyen vatandaşlar listede yazan malzemeleri, 1 Ağustos 2021 saat 12. 00'a kadar Gençlik Parkı'nda yer alan Ankara Kent Konseyi binasına götürerek kampanyaya destek olabilecek.

Kaynak: Habermetre