Ankara Kent Konseyi'nden 19 mayıs'a özel tanıtım filmi
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Ankara Kent Konseyi'nden 19 mayıs'a özel tanıtım filmi

Ankara Kent Konseyi'nden 19 mayıs'a özel tanıtım filmi Ankara Kent Konseyi (AKK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ankara'nın tarihi ve turistik bölgelerinden görüntüler içeren bir tanıtım filmi ile kutladı.

Ankara Kent Konseyi'nden 19 mayıs'a özel tanıtım filmi
19.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:36

Ankara Kent Konseyi'nden 19 mayıs'a özel tanıtım filmi

ANKARA - Ankara Kent Konseyi (AKK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ankara'nın tarihi ve turistik bölgelerinden görüntüler içeren bir tanıtım filmi ile kutladı.

AKK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ankara Kent Konseyi Çalışma Grupları"ndan gelen öneri doğrultusunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs'a özel, Başkent'in kültürel, doğal ve tarihi değerleri ile farklı spor dallarındaki birikimini yansıtmak üzere bir film hazırlandı.

"Ankara, spor ve gençlik" temalarını bir araya getirdiklerini ve bu özel günde Ankara'nın bilinen yönleri kadar bilinmeyen yönlerini de tanıtmak için harekete geçtiklerini belirten AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara, anlatmakla bitmeyecek kadar çok tarihi ve kültürel değere sahip. Çağlar boyu medeniyetlere beşik olmuş şehrimizin köklü geçmişini yazsak sayfalara sığmaz, gezmeye kalksak günlere sığmaz. AKK olarak Ankara'dan kesitleri bir araya getirerek, görsel bir şöleni gençlerimiz ve spor dalları ile sentezledik" ifadelerini kullandı.

Söz konusu filmde, Milli Mücadele yolculuğunun başlangıcının 101. yılında Milli Mücadele'nin karargahı ve Başkenti Ankara'nın bundan sonraki yüz yıllarda da bayrağı ve bayrak sevgisini muhafaza edeceğinin işlendiğini belirten Yılmaz, "Bu duygusal film, Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu ve Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun üyelerinin gönüllü olarak çektiği ve izin alınabilen tarihi ve kültürel mekanlarda Ankara'nın dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı bir yapımdır" değerlendirmesinde bulundu.

19 Mayıs cesaretin yıl dönümüdür

19 Mayıs'ın bağımsızlık savaşının başladığı gün olduğunu bildiren AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Cesaretin, vatanperverliğin ve yeniden dirilişin 101. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canını siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" aktarımında bulundu.

AKK'nın 19 Mayıs filminin senaryosunda yer almamasına karşın Hacı Bayram bölgesinde motosikletli çekimler yapıldığını öğrendiklerini ifade eden AKK Başkanı Yılmaz, "Bu görüntülerin hiçbir mecrada kullanılmaması konusunda film yapımcılarına gerekli uyarılarda bulunduk. Bazı çevrelerce konunun siyasete alet edilmesi çok üzücü" ifadelerini aktardı.

Yaşanan durumu talihsizlik olarak niteleyen Yılmaz, "İyi niyetlerle başlatılmış olan bu projeyi başka yönlere çekerek istismar etmek isteyenlerin iyi niyetli olmadıklarını üzülerek izliyoruz. Ankara birimizin değil, hepimizindir. Ankara için yapılan her türlü tanıtım faaliyeti, ancak şehrimizin bilinirliğini artırır ve kalkındırır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Manşet

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