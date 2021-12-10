Ankara Kent Konseyi ile Başkent Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (İHA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) ile Başkent Üniversitesi arasında dört farklı alanda halkın ve kurumların farkındalığının, bilincinin artırılması adına yürütülecek iş birliği protokolü imzalandı.

AKK ile Başkent Üniversitesi, dört farklı alanda halkın ve kurumların farkındalığının, bilincinin artırılması adına yürütülecek iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile Başkent Üniversitesi kurucusu Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haber al tarafından Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapılan toplantıda imzalandı. AKK ile Başkent Üniversitesi genel protokolünün yanında üniversitenin dört farklı çalışma merkezi ile de ayrıca iş birliğine imza atıldı. Başkent Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi, Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi, Afet, Eğitim, Müdahale Uygulama ve Araştırma Merkezi ile olmak üzere dört farklı alanda Ankara Kent Konseyi ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirecek.

"Kent Konseyi, yoluna bilimin ışığında devam ediyor"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Mehmet Haber al hocamız azmimizi artırıyor. Kent Konseyi deneyimle yürüyen bir yapı. Kırsal kalkınmadan teknolojiye her alanda proje üreterek, projeleri muhataplarıyla buluşturuyoruz. Bugünkü başlıklarımız, aslında bizim hayallerimizle Başkent Üniversitesi'nin icraatlarının eşleştirilmesidir. Ankara Kent Konseyi, politik hiçbir cümle kurmadan, her sosyolojinin liyakatlisini birbiriyle tanıştırdığımız bir birlik ortamıdır. Bütçemiz yok, kaynağımız yok, hiyerarşimiz yok. Bizde başkan konusunun uzmanıdır. Modern çağa uygun bir iradeyle süreç yönetiyoruz. Başkent Üniversitesi ile de bilimin ışığında kent için çalışmaya devam edeceğiz. Bize bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin vizyonunun ışığında kurulmuş bir ülkenin çocuklarıyız. Sizleri onun ışığının devamı olarak görüyoruz. Müsaade ettiğiniz sürece bu ışığa tutunmak isteriz."

"Ankara'yı hep beraber düşündüğümüz yere çıkaracağız"

Başkent Üniversitesi kurucusu Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haber al ise, "Hiçbir engel tanımadan daima çalışan atalarımızın hayatları pahasına kurduğu Cumhuriyetimiz sayesinde buradayız. Türkiye, dünyanın anahtarı konumundadır. Bizler, özellikle sağlık adına ülkemizin insanları için en üst düzeyde ve ne gerekirse yapıyoruz. Bilim ihraç ediyoruz, artık Türkiye bilim ihraç eden konuma geldi. Dünyanın her yerinden tedavi için geliyorlar fakat bu da yetmez. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bir tek eksiğimiz var, çalışmak.' Bugün bunun için buradayız" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a ve Kent Konseyi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Haber al, "Kent Konseyi Ankara için çok önemli. Çok güçlü bir ekibiniz var, her türlü desteğe hazırız. Hep birlikte üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Ankara bir model olmalı, Ankara'yı hep beraber düşündüğümüz yere çıkaracağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA