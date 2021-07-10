Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
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Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kent Konseyi'nin Ankara için ortak aklı oluşturacağına kalpten inanıyorum" dedi.

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kent Konseyi'nin Ankara için ortak aklı oluşturacağına kalpten inanıyorum" dedi.

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu, Altınpark Konferans Salonu'nda yapıldı. Programda konuşan Yavaş, göreve geldikleri günden itibaren şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilir bir yapı oluşturduklarını belirtti. Ankara'da Kent Konseyi'nin kurulmasının kanuni zorunluluk olan bir yapı olmadığını, yönetim anlayışının bir parçası olduğunu ifade eden Yavaş, "Kent konseyleri kanunen kurulmak zorunda olan yapılardır. Ancak Ankara'da Kent Konseyi, kurulması kanuni zorunluk olan bir yapı değil, bizim yönetim anlayışımızın bir parçasıdır. Başkent Ankara'mızın uzun yıllardır en önemli eksikliklerinin başında kendilerine kulak vermeyen bir kent yönetimi geliyordu. Türkiye'nin eğitimli birikimli ve kültürlü kenti, kendilerinin katkısı olmadan vasata teslim olmuştu. Katılımcı bir mekanizmaya ihtiyaç bulunuyordu. Cumhuriyetin başkentinde kutuplaştıran ayrıştıran, birbirini dinlemeyen 'ben yaptım oldu' zihniyetiyle hareket edilen bir ortam söz konusuydu. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi göreve gelir gelmez yönetim anlayışımızın 3 temel unsuru olan şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilir bir yapıyı ortak akademiye tesis etmek için harekete geçtik. Bu doğrultuda ilk olarak kenti Ankaralılarla birlikte yönetmek için Ankara Kent Konseyi'nin kurulma çağrısını yaptık. Ankaralıların kent konseyini tanımadığını, önceki kent konseyi deneyimlerinin katılımdan çok uzakta olduğunu biliyordur. Ama tüm zorluklara rağmen kent konseyinin Ankara için ortak aklın oluşacağı bir platforma kalpten inanıyorum" diye konuştu.

Yılmaz: "6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir, her biri bizim için kutsaldır"

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu'nda oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan seçilen Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın ilklerin kenti olduğuna değinerek, "Kent Konseyi, su kaynaklarının yok olmasıyla ilgili konuların tartışıldığı bir yerdir. Politikada bu konular tartışılmaz. Ankara Kent Konseyi'nde kent suçlarına karşı tartışmalar yürütülür. Biz kent suçlarıyla ilgili tartışmalarımızı yürütürken elbette sağır kulaklar da çıkacaktır. Dünyada kadın haklarının en önce verildiği ülkelerden biri Türkiye ve bu kazanımlar da ilk olarak Ankara'da elde edildi. Kadınların seçilme hakkı bu kentte verildi. Ankara, bu anlamda ilklerin kentidir ve biz de bu anlayışı hem günümüze yansıtmak hem de geleceğe taşımak istiyoruz. 6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir, her biri bizim için kutsaldır. Bizlere verdiğiniz destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş huzurunda sizlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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