Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu toplandı

Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısı ile toplanan genel kurulda başkan ve yeni yönetim belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda toplam 264 delegeden 234'ünün katıldığı seçimde Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, oyların 233'ünü alarak Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'ni oluşturan Başkent'teki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlara, "Sizler, Ankara için hiçbir beklentiye girmeden bu şehre adanmış hayatlarsınız. Bu bilinçle Ankara'nın hikayesine atılacak imzalarsınız" sözleriyle seslendi. Yavaş, Ankara Kent Konseyinin başkentin vicdanı, feraseti ve ortak aklını temsil edeceğini vurgulayarak, "Yönetim anlayışım gereği meşvereti önemsiyorum. Yerel demokrasinin güçlü bir enstrümanı olarak kent konseyinin, istişareyi merkeze alan ortak bir akıl mekanizması işlevi göreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş'tan önemli mesajlar

Anayasa ve kanunlar çerçevesinde çağın temel problemlerine çözüm üreterek Ankara'yı gelecek nesillere daha güzel biçimde teslim etmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Yavaş, şu önemli mesajları verdi:

"Özellikle altını çiziyorum, burası politik bir topluluk değildir. Ankara Kent Konseyi, Başkent Konseyidir. Başkent Konseyinin partisi Ankara'dır. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi esaslarını işletmemiz gerekmekte. Yerel demokrasinin temel dinamiklerini, doyduğumuz şehrin hikayesi için işler hale getirmeliyiz. Farklı vilayetlerden gelmeniz bizim zenginliğimiz. Ortak derdimiz de, ortak aklımız da Ankara olacak. Başkent Konseyi rekabete dayalı, husumete kapalıdır."

Ankara Kent Konseyi Genel Kuruluna AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkan Vekili Mete Çağlayan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, kamu kurumları ile STK ve belediye temsilcileri, akademisyen ve muhtarlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA