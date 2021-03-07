Ankara Kent Konseyi Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak

Ankara Kent Konseyi (AKK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, sergiden panele, toplantıdan müzik dinletisine kadar kadınlara özel programları başkentlilerle buluşturacak.

Ankara Kent Konseyi (AKK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, sergiden panele, toplantıdan müzik dinletisine kadar kadınlara özel programları başkentlilerle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üreten kadınları bir araya getirecek.

Konsey bu kapsamda, hafta boyunca sergiden panele, toplantılardan müzik dinletilerine kadar çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

Gönüllülük esasına dayalı hazırlanan programlarda ürettiklerini sergileyecek kadınlar, panel ve toplantılarla da konusunda uzman kadınların bilgi ve tecrübelerini dinleyecek.

Ankara'da iz bırakan kadınları anlatan videoların yanı sıra farklı ülkelerden kadınların bir araya gelerek seslendirdiği "Oğlan da kolunu sallama" adlı Ankara türküsünün klibi de yayımlanacak.

"Ankara'da Müzecilik, Kültür Sanat, Turizm Hayatında Kadın" konulu panel düzenlenecek

Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisinin ev sahipliğinde 8 Mart saat 15.00'te Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda, "Ankara'da Müzecilik, Kültür Sanat, Turizm Hayatında Kadın" konulu panel düzenlenecek.

Sanatçı Pınar Ayhan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelin açılış konuşmalarını Türkiye Soroptimist Kulüpleri Fedarasyonu Başkent Toplum Eğitim Merkezi Başkanı Şule Çınar ve AKK Yürütme Kurulu Üyesi Lale Özgenel yapacak.

ABB TV'den canlı yayınlanacak panelin deneyim paylaşımında konuşmacı olarak, Gökyay Satranç Müzesi kurucularından ve Gökyay Santraç, Spor ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Birten Gökyay, Erimtan Müzesi Müdürü Nazan Gezer, Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Özgür Ceren Can ve Mustafa Ayaz Müzesi Müdürü Nilay Ayaz katılacak.

Programının sonunda AKK Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'ndan hareket edecek Bisiklet Meclisinin kadın bisiklet sürücüleri, "Pedallayan Kadınlar" ile Anıtkabir'de bulaşacak.

80 kadın sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak

AKK Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ise 8 Mart Pazartesi günü 80 kadın sanatçının eserlerinin yer alacağı sergiyi başkentlilerle buluşturacak.

Resim, heykel ve seramik eserlerinin yer alacağı sergi, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda 8-21 Mart tarihlerinde gezilebilecek.

Sergide ayrıca Ankara'nın kültür sanat hayatında iz bırakan kadın sanatçı Prof. Dr. Hamiye Çolakoğlu'nun eserleri de yer alacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Kültür ve Sanata Emek Veren Kadınların Gözü ile Kenti Yeniden Kurgulamak" başlıklı toplantı da düzenlenecek.

11 Mart Perşembe günü saat 16.00'da online gerçekleştirilecek toplantıya, Doç. Dr. Ayşegül Poroy, Gülay Karaca, Güneş Abbas, İvanna Köksal, Larisa Lutkova Türkkan ve Semra Sancak konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe