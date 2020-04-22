Ankara Kent Konseyi can dostları unutmadı
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Ankara Kent Konseyi can dostları unutmadı

Ankara Kent Konseyi'nin bileşeni Empati Doğa ve Hayvan Derneği ile Ankara Kent Konseyi'nin farklı çalışma gruplarından gelen üyeler, sosyal mesafe kurallarına uyarak ODTÜ Ormanı'nda yaşayan köpekleri beslediler.

22.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:30
Ankara Kent Konseyi can dostları unutmadı

Ankara Kent Konseyi'nin bileşeni Empati Doğa ve Hayvan Derneği ile Ankara Kent Konseyi'nin farklı çalışma gruplarından gelen üyeler, sosyal mesafe kurallarına uyarak ODTÜ Ormanı'nda yaşayan köpekleri beslediler.

Can dostların yaşam alanlarını da temizleyen konsey bileşenleri, Ankara halkına toplum sağlığı için çevre temizliğinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Çevre nefes aldı

Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ, ODTÜ Ormanı'nda çevre bakımı yapmak ve orada yaşayan sokak hayvanlarını beslemek üzere gerçekleşen bu çalışmaya katılmış olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Doğayı korumak amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sözcüsü Hamza Yıldız ise, "Çok zor günler geçirdiğimiz bu dönemde doğanın ve doğal yaşamın kıymetini daha çok anlamamız gerekiyor" dedi.

Ankara Kent Konseyi bileşenleri tarafından hem sokak hayvanlarını besleme hem de çevreye nefes aldıran bu çalışma ile çevredeki tüm canlılara sahip çıkmanın önemli bir insani görev olduğuna da dikkat çekildi.

Korona virüs salgını nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına besleme yapıldı

Ankara Kent Konseyi adına çalışmaya destek veren tüm bileşenler başta olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Müdürlüğüne teşekkür eden Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle açlık ve barınma zorluğu çeken hayvan dostlarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

Can dostların yaşam koşullarını iyileştirmek üzere bu tür faaliyetlere devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, Ankara Kent Konseyi olarak Ankaralı hayvanseverlere 'hayvanları tok, doğayı temiz tut' çağrısı yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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