Ankara kedisi tilkiye karşı
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Ankara kedisi tilkiye karşı

08.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:49

- Ankara kedisi tilkiye karşı Başkent'te şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

- Ankara kedisi tilkiye karşı

ANKARA - Başkent'te şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kedinin tilkiyi kovalaması dikkat çekti.

Çankaya İlçesi Muharrem Dalkılıç Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar ilginç bir ana tanıklık etti. Doğal hayatından uzaklaşan bir tilki parkta dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bu sırada ortaya çıkan bir kedinin tilkiye kafa tutarak kovalaması da vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşlar tilkinin zarar görmemesi için belediye ekiplerine haber verdi. Tilkinin vahşi bir hayvan olması dolayısıyla belediye ekipleri de durumu Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ankara kedisi tilkiye karşı
Ankara kedisi tilkiye karşı
Ankara kedisi tilkiye karşı
Ankara kedisi tilkiye karşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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