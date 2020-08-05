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Ankara Keçiörengücü, yeni sezona "Merhaba" dedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonun hazırlıklarına Aktepe Stadı'nda yaptığı antrenman ile başladı.

Ankara Keçiörengücü, yeni sezona
05.08.2020 20:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:53

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonun hazırlıklarına Aktepe Stadı'nda yaptığı antrenman ile başladı.

Tarihinde ilk kez çıktığı TFF 1. Lig'i 50 puan toplayarak 8. sırada tamamlayan mor-beyazlılar, yeni sezona tesislerinde yaptığı ilk idman ile "Merhaba" dedi. Antrenman öncesinde kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular antrenman sahası kenarında kesilen koçun ardından dua etti.

Başkent ekibinde, teknik direktör İlker Püren ilk kez takımın başında antrenmana çıktı. Püren'in yardımcılığına bir dönem Galatasaray forması giyen Altan Aksoy getirildi. Nail Alköse, Ahmet Cingöz, Mustafa İşçelebi ise teknik ekibe katılan diğer isimler oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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