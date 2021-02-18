Ankara Keçiörengücü yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
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Ankara Keçiörengücü yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

18.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:48
Ankara Keçiörengücü yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 22. hafta açılış maçında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 22. hafta açılış maçında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hakan Ceylan düdük çalacak.

Ligde geride kalan hafta Altay'ı deplasmanda 4-0 mağlup edip, averajla 5. sıraya yüksen eflatun-beyazlı ekip, Ümraniyespor'u da yenip çıkışını sürdürmeye ve play-off sıralamasında yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

Başkent ekibi, bu sezon oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alıp, 37 puan topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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