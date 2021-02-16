Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
16.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:14
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 19 Şubat Cuma günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 22. haftasında 19 Şubat Cuma günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Antrenman, dar alanda yapılan taktik ve pas çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
Yaklaşık 1,5 saat süren idmanı kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu da izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu