Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
18.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:48
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu