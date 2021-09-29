Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri