Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim'de Tuzlaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim'de Tuzlaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mor-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetimindeki futbolcuların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, saha içerisinde kurulan istasyonlar ve pas çalışmalarının ardından dar alanda dönüşümlü 3'e 3 oynanan yüksek tempolu oyunla sona erdi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri