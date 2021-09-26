Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim'de Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleşen antrenman sınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, şut ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Bu haftayı bay geçecek başkent ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.