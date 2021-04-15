Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 31. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 31. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

İdman, taktik çalışmasının ardından tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu