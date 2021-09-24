Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim'de Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim'de Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.
Bu haftayı bay geçecek başkent ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri