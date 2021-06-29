"Ankara Keçiörengücü, Talha Yünkuş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı" başlıklı haberimizin giriş cümlesinde "Ankara c" ifadesi sehven yer almıştır.
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"Ankara Keçiörengücü, Talha Yünkuş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı" başlıklı haberimizin giriş cümlesinde "Ankara c" ifadesi sehven yer almıştır.

'Ankara Keçiörengücü, Talha Yünkuş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı' başlıklı haberimizin giriş cümlesinde 'Ankara c' ifadesi sehven yer almıştır.
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Talha Yünkuş'u kadrosuna kattı.

Ankara Keçiörengücü, kanat oyuncusu Talha Yünkuş'u kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Alanya Kestelspor forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Talha Yünkuş ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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"Ankara Keçiörengücü, Talha Yünkuş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı" başlıklı haberimizin giriş cümlesinde "Ankara c" ifadesi sehven yer almıştır. - Haberler Spor
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