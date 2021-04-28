Ankara Keçiörengücü taktik çalıştı
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü sahasında Menemenspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü sahasında Menemenspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar