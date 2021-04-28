Ankara Keçiörengücü taktik çalıştı
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Ankara Keçiörengücü taktik çalıştı

Ankara Keçiörengücü taktik çalıştı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü sahasında Menemenspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü sahasında Menemenspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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