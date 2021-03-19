Ankara Keçiörengücü, Süper Lig için iddialı

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlhan Püren, son ana kadar hedefledikleri Süper Lig için mücadele edeceklerini söyledi.

Püren, kulübün YouTube kanalında yer alan açıklamasında, Akhisarspor'la bu hafta önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Zor bir yarışın içinde olduklarını anlatan Püren, şöyle konuştu:

"Şampiyonluğa oynayan 7-8 tane takım olduğunu görüyoruz. Bu ligin karakteristik bir özelliği var. Müsabaka ortamında hangi takım iyi konsantre olursa, onun puan aldığı, kazandığı bir lig içerisindeyiz. Geldiğimiz günden bugüne söylediğimiz bir şey vardı. Biz sıralamamız ile beraber oyun gücümüzü, oyun kalitemizi, pozitif futbol anlayışımızı sahada sergilemek istiyorduk. Bunu da genel anlamda yaptık diyebiliriz. Son ana kadar hedefini kovalayan ve inşallah sezon bittiğinde de hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşayan bir ekip olma arzusundayız."

Ligin son döneminde takımların defansif oyun anlayışını öne çıkardığını aktaran Püren, "Biz inşallah bundan sonraki süreçte bulduğumuz pozisyonları neticelendirip, yine az gol yeme alışkanlığımızı da sürdürürsek, maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde birçok takımın hedefi olduğunu dile getiren İlhan Püren, "Bakıldığı zaman 7-8 takım play-off mücadelesi içerisinde kaldı. 7-8 takım düşme potasında mücadele ediyor. Diğer ara takımlar da artık ligi bitirip önümüzdeki senin planlaması içerisindeler. Biz bu mücadele içerisindeki en güçlü ekiplerden bir tanesiyiz. Şunu üstüne basarak söylemek istiyorum, bir teknik ekibin en şanslı olduğu nokta çalıştığı oyuncu grubu ve kulüp yapısıdır. Biz hem kulüp yapımızla hem de beraber çalıştığımız oyuncu gurubuyla bu mücadeleyi kovalayabilecek güçteyiz. Önümüzdeki 8 maçtan istediğimiz puanları kazanarak en kötü play-off hattında yer alıp, inşallah Süper Lig'e çıkan takım olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki