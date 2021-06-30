Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı
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Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i transfer etti.

Ankara Keçiörengücü, stoper Mert Özmen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Fethiyespor forması giyen 25 yaşındaki Mert Özmen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz 25 yaşındaki stoper Mert Özmen ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mert'e, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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