Ankara Keçiörengücü sezona yeni doğal çim sahasıyla girecek
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Ankara Keçiörengücü sezona yeni doğal çim sahasıyla girecek

Ankara Keçiörengücü sezona yeni doğal çim sahasıyla girecek
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, sentetik çim olan Aktepe Stadı'nın zemininde değişikliğe gittiklerini belirterek, yeni sezon maçlarını doğal çim sahada oynayacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, sentetik çim olan Aktepe Stadı'nın zemininde değişikliğe gittiklerini belirterek, yeni sezon maçlarını doğal çim sahada oynayacaklarını söyledi.

Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) talimatı üzerine stat zemininde değişikliğe gittiklerini belirtti.

Aktepe Stadı'nın zemininden dönem dönem rakip takımların da şikayetçi olduğunu anımsatan Tahiroğlu, "Bizim stadımızın zemini, FIFA standartlarında bir zemindi. Her sene de yine FIFA tarafından test edilip oynama izni verilen bir zemine sahipti. TFF'nin talimatı üzerine değişiklik yapıyoruz. Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin doğal çim sahada oynama zorunluluğu oluşunca biz de zeminimizi doğal çime çevirmek için çalışmalara başladık. Federasyonumuzun aldığı karara saygılıyız." diye konuştu.

Tahiroğlu, zemin çalışmalarının devam ettiğini aktararak, "4 bin 500 kişi kapasiteli stadımızın soyunma odaları ile idari kısımlarını 4 yıl önce yenilemiştik. Zemin çalışmalarıyla birlikte antrenmanlarımız için tesis yapma çalışmalarına da eş zamanlı olarak başladık. Stadın altyapısını da elden geçireceğiz. İnşallah sezona yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hedefleri ile transfer çalışmalarına da değinen Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Takım olarak her sezona aynı parola ile başlıyoruz. Yarışmacı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Lige ilk çıktığımız sezonu beklentilerin üstünde bir yerde tamamladık. Geçtiğimiz sezon da play-off potasının 2 puan gerisinde sezonu tamamladık. Bu sezon da Süper Lig'i hedefleyen bir takım olarak izleyenlerin keyif aldığı müsabakalar oynamak istiyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda sezon biter bitmez çalışmalara başladık. Takımımızda yeni oyuncular olacak. Bazı oyuncularımıza da teşekkür ederek yollarımızı ayırdık. Prensipte anlaştığımız yeni oyuncular var. Geçen sezon başka takımlara kiralık verdiğimiz oyuncularımız var. Onlardan da aramıza katılanlar olacak. Yakın zamanda imzaları atmaya başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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