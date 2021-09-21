Ankara Keçiörengücü sezona kötü başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Keçiörengücü sezona kötü başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü sezona kötü başladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de geride kalan 6 haftada oynadığı maçların 4'ünü kaybetti.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de geride kalan 6 haftada oynadığı maçların 4'ünü kaybetti.

TFF 1. Lig'de geçen sezon performansıyla dikkati çeken başkent ekibi, 2021-2022 sezonuna kötü başladı.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet yaşanan, birer galibiyet ve beraberlik alan Ankara Keçiörengücü, 4 puanla son sırada bulunuyor.

Sezonu Altınordu beraberliğiyle (1-1) açan başkent temsilcisi, 2. hafta Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

Tek galibiyetini 3. haftada Ankara'da Adanaspor karşısında 2-0'lık skorla alan Ankara Keçiörengücü, son 3 maçını ise kaybetti.

Ankara Keçiörengücü, sırasıyla Yılport Samsunspor'a 2-0, Beypiliç Boluspor'a 3-0, Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Oynadığı 6 maçta 5 gol atan başkent ekibi, kalesinde 10 gol gördü.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti

Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti

 Yabancı kuralı değişebilir! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sinyal

Yabancı kuralı değişebilir! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den sinyal

 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Tanem Sivar Oğuzhan Koç
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara Keçiörengücü sezona kötü başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 10:32:30. #1.17#