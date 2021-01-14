Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i transfer etti
14.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i renklerine bağladı.
Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Mehmet Dingil. Ankara Keçiörengücümüz, Sancaktepe FK'den 31 yaşındaki stoper Mehmet Dingil ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak