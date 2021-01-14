Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i transfer etti
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Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i transfer etti

14.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:59
Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den stoper Mehmet Dingil'i renklerine bağladı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Mehmet Dingil. Ankara Keçiörengücümüz, Sancaktepe FK'den 31 yaşındaki stoper Mehmet Dingil ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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