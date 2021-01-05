Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den 2 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

05.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:58
Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'den 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe FK'den 22 yaşındaki sol bek Muharrem Cinan, kanat hattına yine aynı takımdan 28 yaşındaki Melik Derin transfer edildi.

Açıklamada, Muharrem Cinan ile 3,5, Melik Derin ile de 2,5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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