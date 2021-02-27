Ankara Keçiörengücü, Samsunspor maçına hazır
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Ankara Keçiörengücü, Samsunspor maçına hazır

27.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:20
Ankara Keçiörengücü, Samsunspor maçına hazır

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın Yılport Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın Yılport Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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