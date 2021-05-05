Ankara Keçiörengücü'nün sağ beki Ogün Bayrak: "Hedefim her genç futbolcu gibi milli takıma gitmek"
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Ankara Keçiörengücü'nün sağ beki Ogün Bayrak: "Hedefim her genç futbolcu gibi milli takıma gitmek"

Ankara Keçiörengücü'nün sağ beki Ogün Bayrak: 'Hedefim her genç futbolcu gibi milli takıma gitmek'
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün 22 yaşındaki sağ beki Ogün Bayrak, "Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyme hayalim var. Hedefim ise her genç futbolcu gibi milli takıma gitmek.

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün 22 yaşındaki sağ beki Ogün Bayrak, "Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyme hayalim var. Hedefim ise her genç futbolcu gibi milli takıma gitmek." dedi.

Başkent ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Ogün, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Ankara Keçiörengücü'nde mutlu olduğunu ve ligde play off'a odaklandıklarını anlatan Ogün, "Öncelikle Ankara Keçiörengücü'nün başarısı için çalışıyorum. Başkanımızdan personelimize kadar herkesin hedefi takımı play-off'a çıkartmak. Play-off'ta ise Ankara'yı en iyi şekilde temsil edip bir üst lige çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli futbolculardan Türkiye'de en çok Gökhan Gönül'ü beğendiği vurgulayan Ogün Bayrak, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Türkiye'nin vazgeçilmez sağ beklerinden birisiydi. Milli takıma çok hizmet verdi. Onu izliyor ve örnek alıyorum. Yabancı futbolculardan da Cafu'yu izliyordum. Dani Alves, Arnold bu tip oyuncuları takip ediyorum. Taraftarımızdan pandemi dolayısıyla çok ayrı kaldık ama merak etmesinler, son maça kadar ter akıtacağız. Onlar için elimizden gelen en iyi şeyi yapmaya çalışacağız. Bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah sezon bittiğinde daha farklı bir konumda olarak onları sevindiririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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