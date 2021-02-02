Ankara Keçiörengücü'nün genç oyuncusu Haşim Sarman'ın hedefi Avrupa'da oynamak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Keçiörengücü'nün genç oyuncusu Haşim Sarman'ın hedefi Avrupa'da oynamak

02.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:39
Ankara Keçiörengücü'nün genç oyuncusu Haşim Sarman'ın hedefi Avrupa'da oynamak

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün genç futbolcusu Haşim Sarman, en büyük hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün genç futbolcusu Haşim Sarman, en büyük hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

Başkent temsicisinin ara transfer döneminde Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Haşim Sarman, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Haşim, Ankara Keçiörengücü'ne transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah benim ve kulübüm adına hayırlısı olur. 1. Lig maçlarının hepsini izliyorum Keçiörengücü'nü de takip ediyordum. Abilerim hocalarım hepsi çok yardımcı oluyorlar. Çok samimi bir ortam var. Küçük bir kulüp binamız, sıcak bir ortam var." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa ve milli takımda oynamak istiyorum"

Takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını anlatan Haşim, şunları kaydetti:

"İlk olarak kendime ve kulübüme katkı sağlamak istiyorum. Çünkü benden bir beklenti var burada. Daha sonra hem kendimi hem kulübümü gururlandırarak Avrupa ve milli takımda oynamak istiyorum. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. İnşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız. Onlarla birlikte mutlu olacağız. Salgından dolayı bizimle değiller. İnşallah bu kötü günleri atlatırız ve tribündeki yerlerinde olurlar. Umarım sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkar ve hep birlikte mutlu oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Milli İzmir Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Keçiörengücü'nün genç oyuncusu Haşim Sarman'ın hedefi Avrupa'da oynamak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:42:17. #1.16#
title