Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti
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Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı futbolcu İbrahim Olawoyin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı futbolcu İbrahim Olawoyin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu İbrahim Olawoyin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Olawoyin'e, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Genç futbolcu Olawoyin, son olarak Nijerya Profesyonel Futbol Ligi takımlarından Enugu Rangers'ta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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