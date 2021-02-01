Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı forvet Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı
01.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:25
Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı forvet oyuncusu Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Nijeryalı forvet oyuncusu Emeka Friday Eze'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Sturm Graz'dan 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Emeka Friday Eze ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hoş geldin Emeka Eze." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu