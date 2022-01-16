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Ankara Keçiörengücü'nden TURKOVAC aşısına destek

Ankara Keçiörengücü'nden TURKOVAC aşısına destek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, bugün konuk ettiği ve 0-0 berabere kaldığı Eyüpspor maçına Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formalarla çıktı.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, bugün konuk ettiği ve 0-0 berabere kaldığı Eyüpspor maçına Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formalarla çıktı.

Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Türk markası aşıya destek vermek olduğunu söyledi.

Formaların TURKOVAC yazılı logolarla hazırlandığını anlatan Çoruhlu, "Formalar bu maç özel hazırlandı. Amacımızı Türk bilim insanlarını bu tip çalışmaları için teşvik etmek ve Türk markalarını desteklemek. Benzer çalışma yapanlara olan bilim insanlarımıza katkımız devam edecek." diye konuştu.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, bugün konuk ettiği ve 0-0 berabere kaldığı Eyüpspor maçına Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formalarla çıktı.

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