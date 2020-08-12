Ankara Keçiörengücü'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör İlker Püren yönetiminde Aktepe Tesisleri'nde 2 saat süren antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra gruplar halinde saha kenarında koordinasyon ağırlıklı çalışma yapan mor-beyazlılar, 5'e 2 top kapma oyununa geçti.

Sprint çalışmasıyla antrenmanı devam ettiren başkent ekibi antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde dönüşümlü olarak şut çalışması, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyun ve dayanıklılık koşusu yaptı. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maç ve açma-germe egzersizleriyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA