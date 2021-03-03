Ankara Keçiörengücü'nde İstanbulspor maçı hazırlıkları
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Ankara Keçiörengücü'nde İstanbulspor maçı hazırlıkları

03.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:40
Ankara Keçiörengücü'nde İstanbulspor maçı hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5 Mart Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı 25. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5 Mart Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı 25. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Ankara Keçiörengücü'nün bu akşam İstanbul'a gideceği ve hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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