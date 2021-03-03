Ankara Keçiörengücü'nde İstanbulspor maçı hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5 Mart Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı 25. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5 Mart Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı 25. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.
Ankara Keçiörengücü'nün bu akşam İstanbul'a gideceği ve hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacağı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu